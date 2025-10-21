LIVE Sinner-Altmaier ATP Vienna 2025 in DIRETTA | secondo confronto in poche settimane contro il tedesco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner ed il tedesco Daniel Altmaier. Quarto confronto diretto in assoluto tra i due con l’italiano che conduce per 2-1. Nel 2023 infatti il teutonico si impose a sorpresa per 3-2 al secondo turno del Roland Garros. L’ultimo precedente risale a sole due settimane fa quando il numero 2 ATP rifilò un duplice 6-3 al prossimo rivale in quel di Shanghai. Il vincente della sfida troverà al secondo turno uno tra il ceco Tomas Machac e Flavio Cobolli. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento austriaco dopo aver dominato in lungo e in largo la ricchissima esibizione del Six King Slam tenutasi a Riad pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Altmaier, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: secondo confronto in poche settimane contro il tedesco

