LIVE PSV Eindhoven-Napoli Champions League calcio 2026 in DIRETTA | i partenopei cercano i tre punti in Olanda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI UNION SG-INTER DALLE 21.00 20:49 Anche se ha perso due degli ultimi tre incontri in campionato il Napoli è favorito. La squadra di Conte ha tutte le carte in regola per ottenere i tre punti, occhio, però, al PSV che potrebbe sfruttare il fattore campo per ottenere punti preziosi. 20:46 L’arbitro dell’incontro è il tedesco Daniel Siebert. 20:43 L’incontro si disputa al Philips Stadion di Eindhoven. 20:40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra PSV Eindhoven e Napoli valida per la UEFA Champions League 20252026. 🔗 Leggi su Oasport.it

