LIVE PSV Eindhoven-Napoli Champions League calcio 2026 in DIRETTA | gli uomini di Conte a caccia dei tre punti ma occhio al PSV
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI UNION SG-INTER DALLE 21.00 Amici di OA Sport manca un ora all’inizio dell’incontro, ecco le formazioni ufficiali: PSV EINDHOVEN (4-3-3): Kovár; Flamingo, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Veerman, Saibari; Man, Perisic, Til. All: Peter Bosz NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; McTominay, Anguissa, De Bruyne, Politano; Lucca. All: Antonio Conte Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra PSV Eindhoven e Napoli valida per la UEFA Champions League 20252026. 🔗 Leggi su Oasport.it
