LIVE PSV Eindhoven-Napoli 6-2 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | goleada degli olandesi serata disastrosa per gli azzurri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI UNION SG-INTER DALLE 21.00 22:58 Tre punti importanti che danno fiducia agli olandesi. Il PSV ha giocato una grande partita, dimostrando una qualità di gioco superiore rispetto a quella del Napoli. Il prossimo turno, in Grecia contro l’Olympiacos, servirà a chiarire il vero potenziale di questa squadra. 22:55 Serata assolutamente da dimenticare per il Napoli. Tutti ci aspettavamo una partita ostica, ma mai un risultato del genere. Diventano tre nelle ultime quattro giornate le sconfitte della squadra di Conte. Il prossimo appuntamento con l’Eintracht Francoforte dovrà essere vittorioso, per non rischiare di rimanere fuori dai playoff di Champions. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CHAMPIONS I In campo Union SG - Inter e PSV Eindhoven - Napoli per la terza giornata della massima competizione europea per club DIRETTA e FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/20/champions-chivu-siamo-linter-e-dobbiam Vai su Facebook
Martedì sera a Eindhoven! Il Napoli affronta il PSV martedì alle 21:00 in trasferta europea. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt https://l.mws.com/PSVNapoli #ForzaNapoli - X Vai su X
LIVE PSV Eindhoven-Napoli 2-1 Champions 2025/2026: PSV Batte Napoli 2-1 - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it
PSV-Napoli, il risultato in diretta LIVE - L'ultima partita del Napoli contro una formazione dei Paesi Bassi è stata nella fase a gironi 2022/23, quando gli azzurri si imposero contro l'Ajax per 6- sport.sky.it scrive
PSV Eindhoven – Napoli Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Napoli in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Martedì 21 Ottobre ore 21:00. Scrive stadiosport.it