LIVE PSV Eindhoven-Napoli 3-1 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | allungano gli olandesi con il gol di Man
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI UNION SG-INTER DALLE 21.00 60? PSV che continua a comandare il gioco, con il Napoli che deve trovare una quadra in fretta se vuole rimanere in partita. 57? Triplo cambio per il Napoli che deve, almeno, trovare il pareggio: fuori Spinazzola, Beukema e Gilmour, dentro, rispettivamente, Gutiérrez, Juan Jesus e l’ex della partita Noa Lang. 54? GOL DEL PSV! Assist di Mauro Junior, colpisce Denis Man davanti alla porta che trova la rete. 51? Sul corner ci arriva Lucca di testa, palla fuori. 50? Nuovo corner per il Napoli, Salah-Eddine chiude l’iniziativa di Politano. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Champions League: dopo i primi 45' PSV Eindhoven-Napoli 2-1 e Union SG-Inter 0-2 Azzurri in cerca di conferme Gli uomini di Chivu a punteggio pieno. Mercoledì in campo Atalanta-Slavia Praga e Real Madrid-Juve Cronaca testuale e aggiornamenti in dirett - facebook.com Vai su Facebook
Martedì sera a Eindhoven! Il Napoli affronta il PSV martedì alle 21:00 in trasferta europea. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt https://l.mws.com/PSVNapoli #ForzaNapoli - X Vai su X
LIVE PSV Eindhoven-Napoli 2-1 Champions 2025/2026: PSV Batte Napoli 2-1 - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it
PSV Eindhoven – Napoli Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Napoli in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Martedì 21 Ottobre ore 21:00. Secondo stadiosport.it
LIVE - PSV-Napoli: 2-1, gli olandesi ribaltano il match. Saibari in gol - Napoli, 3° giornata di Champions League: segui la gara in diretta live su AreaNapoli. areanapoli.it scrive