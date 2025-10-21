CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI UNION SG-INTER DALLE 21.00 21:56 54% di possesso palla per gli olandesi, sei tiri per parte, tre in porta per il PSV e solo uno per il Napoli. Sono queste le statistiche dei primi quarantacinque minuti di gioco. 21:53 Termina il primo tempo. Napoli che era riuscito a passare in vantaggio al 31? con il gol di McTominay. Il PSV ha subito trovato il pareggio con l’autogol di Buongiorno, e dopo quattro minuti è riuscit, addirittura, a passare in vantaggio. Conte dovrà trovare delle soluzioni, per riuscire a ribaltare la partita. 45’+3 Termina il primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE PSV Eindhoven-Napoli 2-1, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: termina il primo tempo, olandesi in vantaggio