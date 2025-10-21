LIVE PSV Eindhoven-Napoli 2-1 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Salibari porta in vantaggio gli olandesi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI UNION SG-INTER DALLE 21.00 45’+3 Termina il primo tempo. 45’+2? Fase tranquilla dopo i tre gol in sette minuti. 45? Tre minuti di recupero. 42? Primo giallo per il Napoli, ammonito Spinazzola. 40? Prima del gol c’era stato un episodio dubbio in area PSV per un fallo su Lucca, piccolo check del VAR che conferma la rete. 39? GOL DEL PSV! Uno-due incredibile. Grande ripartenza degli olandesi viziata da un errore di Beukema. Salibari non sbaglia da solo contro Milinkovic-Savic. 36? Tutto da rifare per gli uomini di Conte, vantaggio durato solo tre minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Martedì sera a Eindhoven! Il Napoli affronta il PSV martedì alle 21:00 in trasferta europea. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt https://l.mws.com/PSVNapoli #ForzaNapoli - X Vai su X
Champions League: in campo PSV Eindhoven-Napoli e Union SG-Inter Azzurri in cerca di conferme ripartono dopo il ko a Torino Gli uomini di Chivu arrivano a punteggio pieno e dopo la vittoria sulla Roma. Espulsi 180 tifosi del Napoli. Mercoledì in campo At - facebook.com Vai su Facebook
LIVE PSV Eindhoven-Napoli 2-1 Champions 2025/2026: PSV Batte Napoli 2-1 - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it
PSV Eindhoven – Napoli Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Napoli in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Martedì 21 Ottobre ore 21:00. Segnala stadiosport.it
Diretta Psv Eindhoven Napoli/ Streaming video tv: contro il tabù trasferta (Champions League oggi 21 ottobre) - Diretta Psv Eindhoven Napoli streaming video tv, oggi 21 ottobre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la Champions League. Come scrive ilsussidiario.net