LIVE PSV Eindhoven-Napoli 0-1 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | McTominay porta in vantaggio gli azzurri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI UNION SG-INTER DALLE 21.00 31? GOOOL DEL NAPOLI! Grande cross dalla sinistra di Spinazzola, McTominay si sfila dal marcatore e di testa trafigge Kovár. 30? Ammonito Veerman per un brutto fallo su Anguissa, punizione Napoli. 29? Gran tiro di Spinazzola! Il terzino italiano ci prova con un destro a giro, palla vicina alla rete. 26? Grande palla di Mctominay per Lucca, che sbaglia lo stop e regala palla a Kovár. 24? Spinge Politano sulla destra, quinto corner per i partenopei. 21? Nuovo rischio per il Napoli! Dal corner la palla arriva a Flamingo che, lasciato libero, la manda di poco fuori. 🔗 Leggi su Oasport.it
