LIVE PSV Eindhoven-Napoli 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | una grande occasione per parte
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI UNION SG-INTER DALLE 21.00 20? Calcio d’angolo per gli olandesi, che stanno giocando meglio in questo frangente. 18? Goal di Saibari annullato per fuorigioco, il marocchino era riuscito a sorprendere la difesa del Napoli. 15? Ci prova De Bruyne da fuori dopo il corner respinto dalla difesa olandese, che non fa passare nemmeno il tiro del belga. 13? Fallo di Buongorno in pressing su Saibari. PSV che dopo qualche minuto di attesa inizia a prendere fiducia. 11? Sfiora la traversa Til! L’attaccante del PSV colpisce indisturbato con la testa, palla di poco fuori. 🔗 Leggi su Oasport.it
