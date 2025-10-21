LIVE PSV Eindhoven-Napoli 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | inizia la sfida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI UNION SG-INTER DALLE 21.00 1? Inizia la partita! 20:58 Per il Napoli c’è da segnalare il ritorno di McTominay dopo l’infortunio alla caviglia, che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Torino. Ancora ai box, invece, Højlund fermato da una lesione muscolare. 20:55 Calciatori che stanno scendendo in campo, tutto pronto per l’inizio! 20:52 Nella terza giornata di Champions hanno già giocato Barcellona-Olympiacos e Kairat Almaty-Pafos FC. Gli spagnoli hanno vinto per 6-1 contro i greci, mentre la seconda sfida si è conclusa con uno 0-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

