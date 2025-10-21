LIVE Musetti-Tsitsipas ATP Vienna 2025 in DIRETTA | partita fondamentale per le Finals
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti ed il greco Stefanos Tsitsipas. Ottavo confronto diretto in assoluto tra i due con l’ellenico in vantaggio per 5-2. Nelle ultime due sfide si è però imposto il toscano, ovvero sulla terra rossa di Montecarlo e Madrid 2025. Il vincente dell’incontro troverà agli ottavi uno tra l’argentino Etcheverry ed il norvegese Budkov Kjaer. Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento austriaco dopo il KO subito a Bruxelles contro il franese Mpetshi-Perricard. 🔗 Leggi su Oasport.it
