LIVE Musetti-Tsitsipas ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Rublev-Norrie

Oasport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:59 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. Concluso il primo incontro sul Campo Centrale con la vittoria in due tirati set del padrone di casa Misolic sull’argentino Ugo Carabelli. Tra circa 20 minuti spazio a Rublev-Norrie, poi sarà la volta dell’azzurro. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti ed il greco Stefanos Tsitsipas. Ottavo confronto diretto in assoluto tra i due con l’ellenico in vantaggio per 5-2. Nelle ultime due sfide si è però imposto il toscano, ovvero sulla terra rossa di Montecarlo e Madrid 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

