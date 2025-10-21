LIVE Musetti-Medjedovic ATP Vienna 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Musetti si incarta sul rovescio in back. 30-15 Ottima prima al centro del toscano. 15-15 Non passa il dritto in avanzamento in uscita dal servizio di Lorenzo. 15-0 Subito ACE dell’azzurro. PRIMO SET 18:45 In corso il riscaldamento prepartita, tra poco più di 4 minuti si partirà con l’azzurro al servizio. 18:42 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Lorenzo Musetti ed Hamad Medjedovic. 18:37 Il vincente della sfia troverà agli ottavi l’argentino Etcheverry, che nel pomeriggio ha regolato in due set il promettente norvegese Budkov Kjaer. 🔗 Leggi su Oasport.it
ULTIM'ORA DA VIENNA: Tsitsipas dà forfait (al momento non si conoscono i motivi di questa sua rinuncia), Musetti sfiderà il lucky loser serbo Medjedovic. L'incontro è previsto per le ore 17:30 di oggi, martedì 21 ottobre, si potrà seguire in diretta sui canali Sk - facebook.com Vai su Facebook
Tsitsipas out! Il greco si è ritirato, Musetti gioca contro Medjedovic #Musetti @ErsteBankOpen - X Vai su X
Musetti-Medjedovic diretta Atp Vienna: segui la partita di oggi. Tennis LIVE - Il tennista carrarino debutta all'Open austriaco contro il greco: in palio non solo la qualificazione al secondo turno ma anche punti pesanti nella corsa alle Finals di Torino. Scrive corrieredellosport.it
ATP Vienna, niente big match Musetti-Tsitipas: il greco dà forfait, Lorenzo sfiderà Medjedovic - ATP | Stefanos, a poche ore dall'incontro contro il carrarino, ha alzato bandiera bianca. Come scrive ubitennis.com
Ritiro per Tsitsipas all'Atp Vienna: Musetti giocherà contro Medjedovic - Stefanos Tsitsipas si è ritirato poco prima del match d'esordio a Vienna che lo avrebbe visto in campo sul Centrale (non prima delle 17. Secondo sport.sky.it