LIVE Musetti-Medjedovic ATP Vienna 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Musetti si incarta sul rovescio in back. 30-15 Ottima prima al centro del toscano. 15-15 Non passa il dritto in avanzamento in uscita dal servizio di Lorenzo. 15-0 Subito ACE dell’azzurro. PRIMO SET 18:45 In corso il riscaldamento prepartita, tra poco più di 4 minuti si partirà con l’azzurro al servizio. 18:42 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Lorenzo Musetti ed Hamad Medjedovic. 18:37 Il vincente della sfia troverà agli ottavi l’argentino Etcheverry, che nel pomeriggio ha regolato in due set il promettente norvegese Budkov Kjaer. 🔗 Leggi su Oasport.it

