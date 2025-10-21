LIVE Musetti-Medjedovic ATP Vienna 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:37 Il vincente della sfia troverà agli ottavi l’argentino Etcheverry, che nel pomeriggio ha regolato in due set il promettente norvegese Budkov Kjaer. 18:33 Primo confronto in assoluto tra i due. Esordio non banale per il toscano, che si troverà dinanzi un avversario dotato di un ottimo servizio. 18:29 Ed alla fine la spunta il britannico Norrie, che elimina la testa di serie numero 7 del tabellone. Tra poco più di 15 minuti entreranno in campo Lorenzo Musetti ed Hamad Medjedovic. 17:49 Rublev recupera un break di svantaggio e si impone al tiebreak del secondo set portando la sfida contro Norrie al parziale decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
