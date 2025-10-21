LIVE Musetti-Medjedovic ATP Vienna 2025 in DIRETTA | forfait di Tsitsipas l’azzurro in campo dopo Rublev-Norrie
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:52 Concluso un rapido primo set tra Norrie e Rublev, con il britannico impostosi per 6-2. Al termine di questo incontro sarà la volta di Musetti-Medjedovic. 16:38 Importante aggiornamento da Vienna. E’ arrivato il forfait del greco Stefanos Tsitsipas, al suo posto sarà il serbo Hamad Medjedovic l’avversario di Lorenzo Musetti. Il balcanico si era arreso nel turno decisivo di qualificazione contro il britannico Fearnley. 15:59 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. Concluso il primo incontro sul Campo Centrale con la vittoria in due tirati set del padrone di casa Misolic sull’argentino Ugo Carabelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
1T #ATP 250 Stoccolma #Berrettini vs Q Se vince, 2T vs Humbert #Sonego vs Q Se vince, 2T vs Kovacevic o Ugo Carabelli --- 1T ATP 250 Bruxelles #Musetti bye 2T vs #Arnaldi o Q #Bellucci vs Giron Se vince, 2T vs - X Vai su X
Musetti-Medjedovic diretta Atp Vienna: segui la partita di oggi. Tennis LIVE - Il tennista carrarino debutta all'Open austriaco contro il greco: in palio non solo la qualificazione al secondo turno ma anche punti pesanti nella corsa alle Finals di Torino. Segnala corrieredellosport.it
Tsitsipas si ritira, a Vienna Musetti esordisce con Medjedovic - Il greco nei 16mi avrebbe dovuto incontrare Lorenzo Musetti, che invece farà il suo esordio nel torneo contro il serbo Hamad Medjed ... Lo riporta msn.com
LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: partita pericolosa verso le Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell'ATP 500 di Vienna tra Lorenzo ... Si legge su oasport.it