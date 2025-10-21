LIVE Musetti-Medjedovic ATP Vienna 2025 in DIRETTA | forfait di Tsitsipas cambia l’avversario
16:38 Importante aggiornamento da Vienna. E' arrivato il forfait del greco Stefanos Tsitsipas, al suo posto sarà il serbo Hamad Medjedovic l'avversario di Lorenzo Musetti. Il balcanico si era arreso nel turno decisivo di qualificazione contro il britannico Fearnley. 15:59 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. Concluso il primo incontro sul Campo Centrale con la vittoria in due tirati set del padrone di casa Misolic sull'argentino Ugo Carabelli. Tra circa 20 minuti spazio a Rublev-Norrie, poi sarà la volta dell'azzurro.
1T #ATP 250 Stoccolma #Berrettini vs Q Se vince, 2T vs Humbert #Sonego vs Q Se vince, 2T vs Kovacevic o Ugo Carabelli --- 1T ATP 250 Bruxelles #Musetti bye 2T vs #Arnaldi o Q #Bellucci vs Giron Se vince, 2T vs - X Vai su X
