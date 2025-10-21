LIVE Musetti-Medjedovic 6-4 6-3 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | prestazione solida dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:13 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Medjedovic. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 20:12 Un’ora e 19 minuti bastano all’azzurro per approdare agli ottavi dellATP 500 di Vienna. 7 ACE siglati da Lorenzo, che ha messo in campo il 51% di prime dalle quali ha ricavato il 92% dei punti. 5 ACE per Medjedovic, costantemente in difficoltà con la seconda (47%). LORENZO MUSETTI b. HAMAD MEDJEDOVIC 6-4 6-3! Finisce qui, con il dritto del balcanico che vola out. 🔗 Leggi su Oasport.it

