LIVE Musetti-Medjedovic 6-4 4-3 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | fasi decisive del secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Serve and volley a segno per il serbo. 0-15 Ben piazzata l’accelerazione con il rovescio lungolinea dall’azzurro. 4-3 Game Musetti. Con un ottimo dritto inside out l’italiano tiene la battuta. 40-15 Scappa via il dritto del balcanico. 30-15 ACE Musetti, il quinto. 15-15 Molto ben giocato invece questo dritto da Lorenzo. 0-15 Decolla il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro. 3-3 Game Medjedovic. E’ lungo anche questo recupero di dritto in avanzamento di Musetti, che torna ora alla battuta. 40-30 Di poco in corridoio il passante con il dritto incrociato del toscano. 🔗 Leggi su Oasport.it
