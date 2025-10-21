LIVE Musetti-Medjedovic 6-4 3-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | prime fasi del secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game Musetti. A metà rete la smorzata di rovescio del serbo. 40-15 Splendido dritto lungolinea del toscano al termine di uno scambio prolungato. 30-15 Musetti perde il controllo del rovescio e concede il primo punto al servizio dal quinto gioco del primo set. 30-0 ACE di seconda di Lorenzo. 15-0 Ottimo dritto in contropiede dell’azzurro. 2-2 Game Medjedovic. Servizio e dritto lungolinea a segno per il serbo, che si carica. AD-40 ACE del balcanico. 40-40 Si ferma sul nastro il dritto in uscita dal servizio del lucky loser. 40-30 Prima esterna vincente del serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it
