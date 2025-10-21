LIVE Musetti-Medjedovic 6-4 3-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | prime fasi del secondo set

Oasport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game Musetti. A metà rete la smorzata di rovescio del serbo. 40-15 Splendido dritto lungolinea del toscano al termine di uno scambio prolungato. 30-15 Musetti perde il controllo del rovescio e concede il primo punto al servizio dal quinto gioco del primo set. 30-0 ACE di seconda di Lorenzo. 15-0 Ottimo dritto in contropiede dell’azzurro. 2-2 Game Medjedovic. Servizio e dritto lungolinea a segno per il serbo, che si carica. AD-40 ACE del balcanico. 40-40 Si ferma sul nastro il dritto in uscita dal servizio del lucky loser. 40-30 Prima esterna vincente del serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti medjedovic 6 4 3 2 atp vienna 2025 in diretta prime fasi del secondo set

© Oasport.it - LIVE Musetti-Medjedovic 6-4 3-2, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: prime fasi del secondo set

Approfondisci con queste news

live musetti medjedovic 6Musetti-Medjedovic diretta Atp Vienna: segui la partita di oggi. Tennis LIVE - Il tennista carrarino debutta all'Open austriaco contro il greco: in palio non solo la qualificazione al secondo turno ma anche punti pesanti nella corsa alle Finals di Torino. Come scrive msn.com

live musetti medjedovic 6Ritiro per Tsitsipas all'Atp Vienna: Musetti giocherà contro Medjedovic - Stefanos Tsitsipas si è ritirato poco prima del match d'esordio a Vienna che lo avrebbe visto in campo sul Centrale (non prima delle 17. Segnala sport.sky.it

live musetti medjedovic 6Tsitsipas si ritira, a Vienna Musetti esordisce con Medjedovic - Il greco nei 16mi avrebbe dovuto incontrare Lorenzo Musetti, che invece farà il suo esordio nel torneo contro il serbo Hamad Medjed ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Medjedovic 6