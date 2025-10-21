LIVE Musetti-Medjedovic 6-4 2-1 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | prime fasi del secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Game Musetti. Si ferma sul nastro la risposta di rovescio del balcanico. 40-0 Ottima palla corta in uscita dal servizio dell’azzurro. 30-0 Gran prima al centro di Lorenzo. 15-0 Prima esterna vincente del toscano. 1-1 Game Medjedovic. E’ largo il recupero di dritto dell’italiano sulla smorzata dell’avversario. AD-40 In corridoio la risposta di dritto di Musetti. 40-40 Il nastro aiuta la palla corta di Medjedovic a superare la rete. 40-AD Palla break Musetti. Gran difesa del toscano, che raccoglie poi l’errore con il dritto inside out dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
ULTIM'ORA DA VIENNA: Tsitsipas dà forfait (al momento non si conoscono i motivi di questa sua rinuncia), Musetti sfiderà il lucky loser serbo Medjedovic. L'incontro è previsto per le ore 17:30 di oggi, martedì 21 ottobre, si potrà seguire in diretta sui canali Sk - facebook.com Vai su Facebook
Tsitsipas out! Il greco si è ritirato, Musetti gioca contro Medjedovic #Musetti @ErsteBankOpen - X Vai su X
Musetti-Medjedovic diretta Atp Vienna: segui la partita di oggi. Tennis LIVE - Il tennista carrarino debutta all'Open austriaco contro il greco: in palio non solo la qualificazione al secondo turno ma anche punti pesanti nella corsa alle Finals di Torino. Riporta msn.com
Ritiro per Tsitsipas all'Atp Vienna: Musetti giocherà contro Medjedovic - Stefanos Tsitsipas si è ritirato poco prima del match d'esordio a Vienna che lo avrebbe visto in campo sul Centrale (non prima delle 17. Come scrive sport.sky.it