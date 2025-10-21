LIVE Musetti-Medjedovic 5-4 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il serbo serve per restare nel set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Game Musetti. Servizio vincente. Dopo il cambio di campo il serbo servirà per restare nel set. 40-0 Serve and volley ben giocato dall’azzurro. 30-0 Servizio e dritto a segno per Lorenzo. 15-0 Di un soffio out il rovescio lungolinea del serbo. 4-4 Game Medjedovic. Se ne va il rovescio dell’azzurro, che torna alla battuta. 40-0 Prima vincente. 30-0 Sulla riga il dritto in uscita dal servizio di Medjedovic. 15-0 Prima esterna vincente del serbo. 4-3 Game Musetti. In corridoio la risposta aggressiva di rovescio di Medjedovic. 40-0 Lungo anche questo dritto del serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
ULTIM'ORA DA VIENNA: Tsitsipas dà forfait (al momento non si conoscono i motivi di questa sua rinuncia), Musetti sfiderà il lucky loser serbo Medjedovic. L'incontro è previsto per le ore 17:30 di oggi, martedì 21 ottobre, si potrà seguire in diretta sui canali Sk - facebook.com Vai su Facebook
Tsitsipas out! Il greco si è ritirato, Musetti gioca contro Medjedovic #Musetti @ErsteBankOpen - X Vai su X
Musetti-Medjedovic diretta Atp Vienna: segui la partita di oggi. Tennis LIVE - Il tennista carrarino debutta all'Open austriaco contro il greco: in palio non solo la qualificazione al secondo turno ma anche punti pesanti nella corsa alle Finals di Torino. Scrive msn.com
Ritiro per Tsitsipas all'Atp Vienna: Musetti giocherà contro Medjedovic - Stefanos Tsitsipas si è ritirato poco prima del match d'esordio a Vienna che lo avrebbe visto in campo sul Centrale (non prima delle 17. Lo riporta sport.sky.it