LIVE Musetti-Medjedovic 3-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | break e controbreak in avvio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game Musetti. Con un ACE l’azzurro tiene la battuta. 40-30 Il nastro respinge al mittente il dritto in avanzamento del toscano. 40-15 Dritto in avanzamento, splendida volèe e smash a bersaglio per Lorenzo. 30-15 Medjedovic perde il controllo del dritto dal centro. 15-15 In corridoio il dritto lungolinea dell’azzurro. 15-0 Il balcanico colpisce male la risposta di rovescio. 2-2 Game Medjedovic. Scappa via la risposta di dritto di Musetti, che torna ora alla battuta. 40-0 Servizio, dritto e smash. 30-0 ACE Medjedovic. 15-0 Servizio e dritto a segno per il serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Musetti-Medjedovic diretta Atp Vienna: segui la partita di oggi. Tennis LIVE - Il tennista carrarino debutta all'Open austriaco contro il greco: in palio non solo la qualificazione al secondo turno ma anche punti pesanti nella corsa alle Finals di Torino.
