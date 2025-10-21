LIVE Musetti-Medjedovic 3-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | break e controbreak in avvio

Oasport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game Musetti. Con un ACE l’azzurro tiene la battuta. 40-30 Il nastro respinge al mittente il dritto in avanzamento del toscano. 40-15 Dritto in avanzamento, splendida volèe e smash a bersaglio per Lorenzo. 30-15 Medjedovic perde il controllo del dritto dal centro. 15-15 In corridoio il dritto lungolinea dell’azzurro. 15-0 Il balcanico colpisce male la risposta di rovescio. 2-2 Game Medjedovic. Scappa via la risposta di dritto di Musetti, che torna ora alla battuta. 40-0 Servizio, dritto e smash. 30-0 ACE Medjedovic. 15-0 Servizio e dritto a segno per il serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti medjedovic 3 2 atp vienna 2025 in diretta break e controbreak in avvio

© Oasport.it - LIVE Musetti-Medjedovic 3-2, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: break e controbreak in avvio

News recenti che potrebbero piacerti

live musetti medjedovic 3Musetti-Medjedovic diretta Atp Vienna: segui la partita di oggi. Tennis LIVE - Il tennista carrarino debutta all'Open austriaco contro il greco: in palio non solo la qualificazione al secondo turno ma anche punti pesanti nella corsa alle Finals di Torino. Riporta corrieredellosport.it

live musetti medjedovic 3Ritiro per Tsitsipas all'Atp Vienna: Musetti giocherà contro Medjedovic - Stefanos Tsitsipas si è ritirato poco prima del match d'esordio a Vienna che lo avrebbe visto in campo sul Centrale (non prima delle 17. Scrive sport.sky.it

live musetti medjedovic 3Atp Vienna, Tsitsipas si ritira: Musetti giocherà con Medjedovic - Cambia l'avversario di Lorenzo Musetti al primo turno del torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Medjedovic 3