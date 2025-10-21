LIVE Monza-Perugia Superlega volley 2026 in DIRETTA | partita che nasconde insidie per gli umbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Monza-Perugia, incontro valido per la prima giornata di Superlega italiana di volley. Dopo il terzo posto in campionato e la conquista della Champions League della stagione scorsa, la Sir Safety Perugia di Angelo Lorenzetti torna oggi a disputare gare ufficiali. Giannelli e compagni saranno ospiti della Vero Volley Milano, gruppo di talento non da sottovalutare. I 4500 spettatori dell’Arena di Monza sono pronti a spingere la squadra di casa verso l’impresa. Dopo il terribile 20242025, dove a “spiccare” è stato la penultima posizione della stagione regolare, la dirigenza della Vero Volley è corsa immediatamente ai ripari. 🔗 Leggi su Oasport.it

