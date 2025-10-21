LIVE Monza-Perugia Superlega volley 2026 in DIRETTA | partita che nasconde insidie per gli umbri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Monza-Perugia, incontro valido per la prima giornata di Superlega italiana di volley. Dopo il terzo posto in campionato e la conquista della Champions League della stagione scorsa, la Sir Safety Perugia di Angelo Lorenzetti torna oggi a disputare gare ufficiali. Giannelli e compagni saranno ospiti della Vero Volley Milano, gruppo di talento non da sottovalutare. I 4500 spettatori dell’Arena di Monza sono pronti a spingere la squadra di casa verso l’impresa. Dopo il terribile 20242025, dove a “spiccare” è stato la penultima posizione della stagione regolare, la dirigenza della Vero Volley è corsa immediatamente ai ripari. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pallavolo SL - Monza, la prima è con Perugia. Eccheli: "Gara molto impegnativa per noi, l’obiettivo è farla diventare altrettanto difficile per loro" - X Vai su X
Block Devils: ultimo lavoro prima della #Superlega con #Monza #BlockDevils #campionato #gara #Lube #pallavolo #perugia - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Milano-Modena, 2-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA: rimonta clamorosa dei padroni di casa, in vantaggio anche nel tie-break - 11 Ricezione errata di Davyskiba sul servizio avversario, MILANO SI AGGIUDICA UNA PARTITA A DIR POCO ... oasport.it scrive
Superlega, Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta - Riparte il campionato con i Block Devils subito impegnati in una trasferta insidiosa. Riporta today.it
Volley superlega maschile. Sir Perugia, debutto martedì in trasferta a Monza. Lo schiacciatore Plotnytsky: "Avversari forti»» - PERUGIA – Il debutto interno in superlega maschile è ormai in vista, martedì 21 ottobre la Sir Susa Scai ... Secondo sport.quotidiano.net