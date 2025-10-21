LIVE Monza-Perugia 1-3 Superlega volley 2026 in DIRETTA | rimonta autoritaria dei Campioni d’Europa brillano Ben Tara e Plotnytskyi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CISTERNA-TRENTO DALLE 20.30 Risultato finale: Monza-Perugia 1-3 (25-22, 16-25, 23-25, 19-25). 19-25 Il servizio di Larizza rimbalza abbondantemente lungo, Perugia si aggiudica il match con una rimonta autoritaria! 19-24 Primo tempo vincente di Larizza con l’ausilio del nastro. 18-24 Ben Tara a segno per l’ennesima volta, 6 match point per Perugia! 18-23 Frascio con l’attacco del -5. 17-23 Frascio manda lungo il servizio, getta la spugna la Vero Volley. 17-22 Atanasov firma la parallela vincente. 16-22 Beretta forza troppo la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
| - / Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia 16-25 (1-1) #BlockDevils #superlega - X Vai su X
Block Devils: ultimo lavoro prima della #Superlega con #Monza #BlockDevils #campionato #gara #Lube #pallavolo #perugia - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Formula 1/ Qualifiche live streaming video GP Italia 2025 Monza: Verstappen in pole! (6 settembre) - Diretta Formula 1 streaming qualifiche GP Italia 2025 Monza live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni di oggi, sabato 6 settembre È terminata la diretta Formula 1 delle Qualifiche ... Riporta ilsussidiario.net