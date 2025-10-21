LIVE Monza-Perugia 1-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA | sorpasso dei campioni d’Europa Plotnytskyi e Ben Tara in spolvero
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CISTERNA-TRENTO DALLE 20.30 10-13 Primo tempo centrale di Mosca. 9-13 Errore madornale di Mosca in ricezione, Loser a rete per il +4. 9-12 Giannelli di seconda intenzione. 9-11 Stavolta in rete il servizio di Semeniuk. 8-11 Ace Semeniuk!! 8-10 Russo sempre impeccabile a muro. 8-9 Primo tempo del capitano Beretta. 7-9 Ben Tara con il mani fuori, +2 Perugia. Si è fatto male il giapponese, che ha accusato qualcosa al ginocchio. Semeniuk fa dunque il suo ingresso in campo. 7-8 Carezza di Ishikawa sulla solita alzata di Giannelli. 7-7 Padar abbatte il muro di Ishikawa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
| - / Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia 16-25 (1-1) #BlockDevils #superlega - X Vai su X
Block Devils: ultimo lavoro prima della #Superlega con #Monza #BlockDevils #campionato #gara #Lube #pallavolo #perugia - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Formula 1/ Qualifiche live streaming video GP Italia 2025 Monza: Verstappen in pole! (6 settembre) - Diretta Formula 1 streaming qualifiche GP Italia 2025 Monza live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni di oggi, sabato 6 settembre È terminata la diretta Formula 1 delle Qualifiche ... Come scrive ilsussidiario.net