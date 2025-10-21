LIVE Monza-Perugia 1-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | ristabilita la parità con un set da manuale dei campioni d’Europa

Oasport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CISTERNA-TRENTO DALLE 20.30 1-1 Padar spedisce in rete il servizio. 1-0 Primo tempo di Mosca. TERZO SET 21.30 Si è accesa la lampadina in casa Perugia. La squadra di Lorenzetti è cresciuta in tutti i fondamentali, partendo dalla ricezione e passando per il muro, fino ad arrivare all’impeccabile muro. Loser e Plotnytskyi gli uomini migliori del pacchetto offensivo. 16-25 Solé con il contrattacco in primo tempo, ristabilita la parità all’Arena di Monza! 16-24 Errore in battuta dei padroni di casa, otto set point per i campioni d’Europa! 16-23 Ace di Velichkov, che debutto! 15-23 Ben Tara non va a segno in virtù del muro di Larizza. 🔗 Leggi su Oasport.it

live monza perugia 1 1 superlega volley 2026 in diretta ristabilita la parit224 con un set da manuale dei campioni d8217europa

© Oasport.it - LIVE Monza-Perugia, 1-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA: ristabilita la parità con un set da manuale dei campioni d’Europa

Altri contenuti sullo stesso argomento

Diretta Formula 1/ Qualifiche live streaming video GP Italia 2025 Monza: Verstappen in pole! (6 settembre) - Diretta Formula 1 streaming qualifiche GP Italia 2025 Monza live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni di oggi, sabato 6 settembre È terminata la diretta Formula 1 delle Qualifiche ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Monza Perugia 1