LIVE Monza-Perugia 1-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | ristabilita la parità con un set da manuale dei campioni d’Europa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CISTERNA-TRENTO DALLE 20.30 1-1 Padar spedisce in rete il servizio. 1-0 Primo tempo di Mosca. TERZO SET 21.30 Si è accesa la lampadina in casa Perugia. La squadra di Lorenzetti è cresciuta in tutti i fondamentali, partendo dalla ricezione e passando per il muro, fino ad arrivare all’impeccabile muro. Loser e Plotnytskyi gli uomini migliori del pacchetto offensivo. 16-25 Solé con il contrattacco in primo tempo, ristabilita la parità all’Arena di Monza! 16-24 Errore in battuta dei padroni di casa, otto set point per i campioni d’Europa! 16-23 Ace di Velichkov, che debutto! 15-23 Ben Tara non va a segno in virtù del muro di Larizza. 🔗 Leggi su Oasport.it
