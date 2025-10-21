LIVE Monza-Perugia 1-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | lotta serrata nel terzo parziale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CISTERNA-TRENTO DALLE 20.30 22-24 È larga la diagonale stretta di Velichkov, due set point Perugia! 22-23 Muro Russo su Velichkov! Confermata out la battuta del finlandese. 22-22 Fuori di poco la bordata di Marttila, si va però al videocheck. 22-21 Precisa e potente la diagonale di Padar. 21-21 Mani fuori di Ben Tara. 21-20 Giannelli sbaglia la direzione dell’alzata facendola passare di fianco l’asticella, Monza avanti nel punteggio. 20-20 Loser spedisce in rete il suo servizio. 19-20 Plotnytskyi insacca ottimamente a due mani. 19-19 Marttila! Attacco sotto rete che riporta lo score in parità. 🔗 Leggi su Oasport.it
