CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.50 Alle ore 06.30 toccherà all’Italia. Le azzurre si stanno già riscaldando per il loro turno di qualificazione. Saliranno in pedana Asia D’Amato, Giulia Perotti, Chiara Barzasi ed Emma Fioravanti. 04.48 Si incomincia subito a fare sul serio. Alle ore 05.00 la quarta suddivisione dopo le tre di ieri, spazio agli USA e alla Gran Bretagna. 04.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Nemour show ai Mondiali – Le suddivisioni di Canada e Giappone Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: USA in partenza! Italia alle 06.30