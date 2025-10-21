LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | tra poco il Brasile Perotti rischia la finale all-around

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELL’ITALIA AI MONDIALI ITALIA FUORI DALLE FINALI DI SPECIALITÀ. VOINEA SHOW, MCDONALD RIVELAZIONE 11.05 Chiara Barzasi ottava alle parallele asimmetriche (13.633) e Giulia Perotti settima al corpo libero (13.266), ma arriveranno dei sorpassi e usciranno dalle migliori otto. Non ci saranno finali di specialità per l’Italia. 11.03 Asia D’Amato conserva la nona posizione, per lei la finale all-around è in testa. Potrebbe essere l’unica azzurra a tornare in gara a Jakarta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: tra poco il Brasile, Perotti rischia la finale all-around

Scopri altri approfondimenti

Il buio di un oro olimpico. La fatica per ritrovare la luce. Alice D'Amato a Parigi 2024 è stata la prima italiana di sempre a vincere le Olimpiadi nella ginnastica artistica. È reduce dall'anno più difficile della sua vita. “Sono andata completamente in tilt. Sono sprof - X Vai su X

Avola, la giovane Marta Belfiore è campionessa regionale di ginnastica artistica Vai su Facebook

Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 21 ottobre, tv, streaming, italiane in gara, ordine di rotazione - Oggi martedì 21 ottobre va in scena la terza giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Segnala oasport.it

Italia sottotraccia ai Mondiali di ginnastica artistica. Asia D’Amato e Perotti scariche in qualifica - Alla vigilia si era parlato di un'Italia sperimentale in occasione dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica, il DT Enrico Casella si era soffermato sulla ... Da oasport.it

Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Come scrive sportface.it