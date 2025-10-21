CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELL’ITALIA AI MONDIALI ITALIA FUORI DALLE FINALI DI SPECIALITÀ. VOINEA SHOW, MCDONALD RIVELAZIONE 11.18 Le ucraine non dovrebbero regalare grosse sorprese. Le norvegesi Toessebro, Lockert e Kubon potrebbero magari insidiare Perotti nell’all-around. 11.16 Riflettori puntati sulle verdeoro, ma Flavia Saraiva non farà l’all-around. Nessuna verdeoro si cimenterà sui quattro attrezzi. Per Saraiva solo trave e corpo libero (sarà tra le favorite) poi Coutinho e Weisberg alle parallele, Soares e Weisberg alla trave, Coutinho e Soares al corpo libero, Weisberg e Coutinho al volteggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: tocca al Brasile. Perotti in bilico nell’all-around