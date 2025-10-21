CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.26 Asia D’Amato torna ai Mondiali dopo quattro anni: nel 2021 fu argento al volteggio, poi gli infortuni la tennero fuori nel 2022 e nel 2023. Le altre tre azzurre sono al debutto: Giulia Perotti si presenta da Campionessa d’Italia all-around e potrebbe davvero stupire, Emma Fioravanti e Chiara Barzasi hanno tutti i mezzi per stupire. 06.24 Si proseguirà poi nell’ordine con trave, corpo libero e volteggio: rivedremo Barzasi anche sui 10 cm, mentre Emma Fioravanti si cimenterà al quadrato e alla tavola. Le compagne di viaggio del quartetto tricolore saranno: Malesia e Svizzera (partenza dal volteggio), Francia e Vietnam (dalla trave), Islanda e Marocco (dal corpo libero). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: scocca l’ora dell’Italia! D’Amato guida le Fate, USA sottotono