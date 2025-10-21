LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Perotti per la gloria in lotta per la finale al corpo libero!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELL’ITALIA AI MONDIALI ITALIA FUORI DALLE FINALI DI SPECIALITÀ? VOINEA SHOW, MCDONALD RIVELAZIONE LA CRONACA DELLO SHOW DI FLAVIA SARAIVA 15.50 Brillante prova della cinese Yalan Deng al volteggio: era un po’ inattesa, media di 14.250 e secondo posto dietro a Melnikova. 15.47 Vediamo Greta Mayer, ma Perotti è sulla carta più quotata. 15.44 Szekely va dietro a Perotti con 11.333. 15.40 Si parte dopo i minuti di riscaldamento. 15.35 Ora la terza rotazione: Zhang al volteggio, le ungheresi al corpo libero, le spagnole alla trave. 🔗 Leggi su Oasport.it
