LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Perotti lotta per la finale all-around azzurre fuori dalle specialità
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELL’ITALIA AI MONDIALI 09.48 Emma Fioravanti decima al volteggio (nel frattempo è stata superata anche dalla belga Lisa Vaelen, terza con 13.816). Niente finale per l’azzurra. Chiara Barzasi ottava alle parallele (13.633) e Giulia Perotti settima al corpo libero (13.266), ma nei fatti è impossibile raggiungere la finale. 09.47 Asia D’Amato conserva il nono posto sul giro completo (51.498) e per lei non sarà un problema raggiungere la finale all-around. 09.45 Giulia Perotti è scivolata al 17mo posto del concorso generale individuale con 49. 🔗 Leggi su Oasport.it
