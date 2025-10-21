LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Perotti in lotta per la finale al corpo libero!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELL’ITALIA AI MONDIALI ITALIA FUORI DALLE FINALI DI SPECIALITÀ? VOINEA SHOW, MCDONALD RIVELAZIONE LA CRONACA DELLO SHOW DI FLAVIA SARAIVA 15.24 Dietroooooooooo! 12.833 di Zhang! Giulia Perotti resiste al settimo posto e ora si speraaaaaaa! 15.20 Subito un grosso sbilanciamento di Zhang sulla prima diagonale acrobatica. 15.18 Terminata la prima rotazione. Perotti conserva la settima posizione al corpo libero, ma questa non era una rotazione pericolosa. 15.15 Che punteggione! Qinqying Zhang ottiene 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

