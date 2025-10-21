CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? 07.16 Giulia Perotti rialza la testa: 13.266 al corpo libero (5.4 il D Score), quinto posto provvisorio. Con questo punteggio non si può però concretamente ambire alla finale. 07.14 Espressività e artisticità non mancano a Giulia Perotti al corpo libero. Si riscatta dopo le cadute tra parallele e trave, ma un paio di evidenti passoni sulle diagonali acrobatiche potrebbero costare caro. 07.12 Asia D’Amato 12.300 al corpo libero: 5.3 il D Score, 7.2 l’esecuzione, due decimi di penalità. Non ci saranno finali di specialità per la ligure. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Perotti e Asia D'Amato in difficoltà, Italia in sofferenza