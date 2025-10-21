CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELL’ITALIA AI MONDIALI ITALIA FUORI DALLE FINALI DI SPECIALITÀ. VOINEA SHOW, MCDONALD RIVELAZIONE LA CRONACA DELLO SHOW DI FLAVIA SARAIVA 14.56 Giulia Perotti potrebbe davvero accedere alla finale di specialità al corpo libero! Nell’ultima suddivisione si devono esibire: la spagnola Alba Petisco (molto quotata) e le altre iberiche Marina Escudero e Laia Font; la bielorussa Ulyana Kuzmenkova (oggetto del mistero); la onese Qingqing Zhang (non un drago al quadrato); le ungheresi Sara Peter, Greta Mayer e Zoja Szekely (da non sottovalutare); Cheuk Lam Chan da Hong Kong, le ceche Dominika Ponizilova, Vanesa Masova, Sona Artamonova e la kazaka Evelina Yeshova non dovrebbero essere un fattore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Perotti coltiva sogni di finale al corpo libero! Melnikova finisce dietro