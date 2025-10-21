LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Perotti coltiva sogni di finale al corpo libero! Melnikova finisce dietro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELL’ITALIA AI MONDIALI ITALIA FUORI DALLE FINALI DI SPECIALITÀ. VOINEA SHOW, MCDONALD RIVELAZIONE LA CRONACA DELLO SHOW DI FLAVIA SARAIVA 14.56 Giulia Perotti potrebbe davvero accedere alla finale di specialità al corpo libero! Nell’ultima suddivisione si devono esibire: la spagnola Alba Petisco (molto quotata) e le altre iberiche Marina Escudero e Laia Font; la bielorussa Ulyana Kuzmenkova (oggetto del mistero); la onese Qingqing Zhang (non un drago al quadrato); le ungheresi Sara Peter, Greta Mayer e Zoja Szekely (da non sottovalutare); Cheuk Lam Chan da Hong Kong, le ceche Dominika Ponizilova, Vanesa Masova, Sona Artamonova e la kazaka Evelina Yeshova non dovrebbero essere un fattore. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Il buio di un oro olimpico. La fatica per ritrovare la luce. Alice D'Amato a Parigi 2024 è stata la prima italiana di sempre a vincere le Olimpiadi nella ginnastica artistica. È reduce dall'anno più difficile della sua vita. “Sono andata completamente in tilt. Sono sprof - X Vai su X
Avola, la giovane Marta Belfiore è campionessa regionale di ginnastica artistica - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 21 ottobre, tv, streaming, italiane in gara, ordine di rotazione - Oggi martedì 21 ottobre va in scena la terza giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. oasport.it scrive
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: scocca l’ora delle azzurre! Perotti e Asia D’Amato in gara all’alba - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Da oasport.it
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Segnala sportface.it