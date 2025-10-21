LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Melnikova spaziale Perotti insegue la finale

Oasport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELL’ITALIA AI MONDIALI ITALIA FUORI DALLE FINALI DI SPECIALITÀ. VOINEA SHOW, MCDONALD RIVELAZIONE LA CRONACA DELLO SHOW DI FLAVIA SARAIVA 13.56 Occhio alla slovena Lucija Hribard: 25.232 dopo due attrezzi, potrebbe insidiare Perotti nell’all-around. La balcani è attesa a parallele e trave. 13.55 Angelina Melnikova gira con un pazzo 28.733 a metà gara. Ora andrà alla trave, poi il corpo libero: può ambire alla finale in entrambe le specialità. 13.55 ANGELINA MELNIKOVA 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ginnastica artistica mondiali 2025 in diretta melnikova spaziale perotti insegue la finale

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Melnikova spaziale, Perotti insegue la finale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

live ginnastica artistica mondialiMondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 21 ottobre, tv, streaming, italiane in gara, ordine di rotazione - Oggi martedì 21 ottobre va in scena la terza giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Lo riporta oasport.it

live ginnastica artistica mondialiLIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: scocca l’ora delle azzurre! Perotti e Asia D’Amato in gara all’alba - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Lo riporta oasport.it

live ginnastica artistica mondialiMondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Si legge su sportface.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ginnastica Artistica Mondiali