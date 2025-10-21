CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELL’ITALIA AI MONDIALI ITALIA FUORI DALLE FINALI DI SPECIALITÀ. VOINEA SHOW, MCDONALD RIVELAZIONE LA CRONACA DELLO SHOW DI FLAVIA SARAIVA 13.56 Occhio alla slovena Lucija Hribard: 25.232 dopo due attrezzi, potrebbe insidiare Perotti nell’all-around. La balcani è attesa a parallele e trave. 13.55 Angelina Melnikova gira con un pazzo 28.733 a metà gara. Ora andrà alla trave, poi il corpo libero: può ambire alla finale in entrambe le specialità. 13.55 ANGELINA MELNIKOVA 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Melnikova spaziale, Perotti insegue la finale