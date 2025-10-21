LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Melnikova si spegne sulla trave Perotti in bilico per la finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELL’ITALIA AI MONDIALI ITALIA FUORI DALLE FINALI DI SPECIALITÀ. VOINEA SHOW, MCDONALD RIVELAZIONE LA CRONACA DELLO SHOW DI FLAVIA SARAIVA 14.35 Ora le russe al corpo libero e Hribar alla trave. 14.33 Giulia Perotti scivolerà virtualmente al 21mo posto. Per accedere alla finale dovrà evitare di subire cinque sorpassi nell’ultima suddivisione: qualificazione in tasca, ma quanta sofferenza. 14.30 Roshchina a quota 39.465 dopo tre attrezzi. Di sicuro supererà Perotti. Anche la slvoena Lucija Hribar, ora ferma a 38. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Il buio di un oro olimpico. La fatica per ritrovare la luce. Alice D'Amato a Parigi 2024 è stata la prima italiana di sempre a vincere le Olimpiadi nella ginnastica artistica. È reduce dall'anno più difficile della sua vita. “Sono andata completamente in tilt. Sono sprof - X Vai su X
Avola, la giovane Marta Belfiore è campionessa regionale di ginnastica artistica - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 21 ottobre, tv, streaming, italiane in gara, ordine di rotazione - Oggi martedì 21 ottobre va in scena la terza giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Segnala oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: scocca l’ora delle azzurre! Perotti e Asia D’Amato in gara all’alba - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Si legge su oasport.it
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Come scrive sportface.it