LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | mattinata grigia per l’Italia Perotti e Asia D’Amato deludenti Ora la Romania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELL’ITALIA AI MONDIALI 09.03 Ora rumene al volteggio e australiane alla trave. 09.01 Che rasoiataaaa! Sabrina Maneca-Voinea risplende al corpo libero, il giusto mix tra difficoltà (5.9) e buona esecuzione (7.766). Prima con 13.666, punteggio da finale. Perotti ora è settima, finale impossibile. 08.58 Le australiane non propongono nulla di eclatante alle parallele, c’è Sabrina Maneca-Voinea al corpo libero. 08.56 Il punteggio di Golgota viene alzato di un decimo: 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

