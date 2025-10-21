LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia si scalda Fate in gara alle 06.30! USA sottotono
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.00 Buon doppio avvitamento di Dulcy Caylor, 14.066 al volteggio. 05.58 Iniziamo a scaldare i motori. Alle 06.30 toccherà all’Italia. 05.57 Ora la quarta e ultima rotazione: USA al volteggio, Gran Bretagna alla trave. 05.55 Come previsto: altissimo 6.1 di D Score, ma troppi errori. 13.000 per Roberson, ottava e fuori dalla finale al corpo libero. 05.53 Evans 11.600 alle parallele dopo la caduta. 05.52 Lungo saltello indietro sulla prima diagonale, si inginocchia sulla seconda, altro saltello sulla terza e sbilanciamento sulla quarta. Roberson ha alzato il livello delle difficoltà, ma l’esecuzione non stata brillante e dovrebbe pagare dazio. 🔗 Leggi su Oasport.it
