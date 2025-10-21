LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Italia lacunosa D’Amato e Perotti spente in qualifica
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? 07.46 CORPO LIBERO. La giapponese Rina Kishi svetta con 13.566, seguita dalla britannica Ruby Evans (13.566) e dalla connazionale Aiko Sugihara (13.366). Giulia Perotti è provvisoriamente quinta con 13.266, ma la finale riservata alle migliori otto sembra essere preclusa. 07.45 TRAVE. Per ora si sta giocando al ribasso: la canadese Ellie Black primeggia con 13.466, seguita dalla giapponese Aiko Sugihara (13.433) e lo statunitense Dulcy Caylor (13.333). 07.44 PARALLELE ASIMMETRICHE. L’algerina Kaylia Nemour ha fatto il vuoto con 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
