LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? 07.46 CORPO LIBERO. La giapponese Rina Kishi svetta con 13.566, seguita dalla britannica Ruby Evans (13.566) e dalla connazionale Aiko Sugihara (13.366). Giulia Perotti è provvisoriamente quinta con 13.266, ma la finale riservata alle migliori otto sembra essere preclusa. 07.45 TRAVE. Per ora si sta giocando al ribasso: la canadese Ellie Black primeggia con 13.466, seguita dalla giapponese Aiko Sugihara (13.433) e lo statunitense Dulcy Caylor (13.333). 07.44 PARALLELE ASIMMETRICHE. L'algerina Kaylia Nemour ha fatto il vuoto con 15.

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia lacunosa, D’Amato e Perotti spente in qualifica