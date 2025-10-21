LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Italia in gara Perotti deve rimediare a una caduta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? 06.47 Chiara Barzasi apre la rotazione alla trave. In precedenza nessuna francese si era inserita nella top-10 sui 10 cm, ora le transalpine si sono trasferite al corpo libero. 06.44 Gli esercizi delle azzurre sono validi, ci aspettiamo una pronta reazione dopo un avvio complicato. 06.42 D’Amato e Perotti proseguiranno il loro all-around, Barzasi chiuderà la propria mattinata iridata con la prova sui 10 cm. 06.41 Ora le azzurre si trasferiranno alla trave. 06.40 Avvio di Mondiali complicato per l’Italia: Perotti caduta, Asia D’Amato non è riuscita a piazzare il guizzo, Barzasi discreta. 🔗 Leggi su Oasport.it

