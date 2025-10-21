LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | il ruggito di Flavia Saraiva Perotti rischia la finale all-around
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELL’ITALIA AI MONDIALI ITALIA FUORI DALLE FINALI DI SPECIALITÀ. VOINEA SHOW, MCDONALD RIVELAZIONE 12.18 Kubon stenta alla trave: 10.433, questa è una buona notizia per Perotti. 12.16 Flavia Saraiva ha sbagliato! La brasiliana era tra le favorite al corpo libero, ma cade in maniera inattesa e si ferma a 12.633. Resiste il settimo posto di Giulia Perotti. 12.14 Locker ottiene 12.133 per la sua prova alla trave, Perotti deve stare molto attenta. 12.12 Saraiva si sta preparando al corpo libero, le norvegesi sono sui 10 cm. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il buio di un oro olimpico. La fatica per ritrovare la luce. Alice D'Amato a Parigi 2024 è stata la prima italiana di sempre a vincere le Olimpiadi nella ginnastica artistica. È reduce dall'anno più difficile della sua vita. "Sono andata completamente in tilt. Sono sprof
