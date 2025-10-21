CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELL’ITALIA AI MONDIALI ITALIA FUORI DALLE FINALI DI SPECIALITÀ? VOINEA SHOW, MCDONALD RIVELAZIONE LA CRONACA DELLO SHOW DI FLAVIA SARAIVA 16.16 Si sono concluse le qualificazioni femminili dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica dopo quindici ore complessive tra ieri e oggi. 16.15 Alba Petisco chiude con 13.200 al corpo libero. Giulia Perotti chiude settima con 13.266, oggi i millesimi ci hanno sorriso. 16.14 ASIA D’AMATO IN FINALE ALL-AROUND: l’azzurra è tredicesima con 51. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Giulia Perotti in finale al corpo libero! Magia impensabile