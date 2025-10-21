LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | D’Amato in finale all-around Perotti ci spera Tra poco Melnikova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELL’ITALIA AI MONDIALI ITALIA FUORI DALLE FINALI DI SPECIALITÀ. VOINEA SHOW, MCDONALD RIVELAZIONE 12.56 Ci risentiamo verso le ore 13.30 per la nona suddivisione. 12.55 In pedana anche le altre russe Leila Vasileva e Liudmila Roshchina, poi Portogallo, Bulgaria e Slovenia. 12.54 Le qualificazioni femminili dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica riprenderanno alle ore 13.30 con la nona e penultima suddivisione. Riflettori puntati sulla russa Angelina Melnikova, che torna ai Mondiali dopo quattro anni di assenza causa squalifica del suo Paese. 🔗 Leggi su Oasport.it

