LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | D’Amato in finale all-around Perotti ci spera Tra poco Melnikova
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELL’ITALIA AI MONDIALI ITALIA FUORI DALLE FINALI DI SPECIALITÀ. VOINEA SHOW, MCDONALD RIVELAZIONE 12.56 Ci risentiamo verso le ore 13.30 per la nona suddivisione. 12.55 In pedana anche le altre russe Leila Vasileva e Liudmila Roshchina, poi Portogallo, Bulgaria e Slovenia. 12.54 Le qualificazioni femminili dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica riprenderanno alle ore 13.30 con la nona e penultima suddivisione. Riflettori puntati sulla russa Angelina Melnikova, che torna ai Mondiali dopo quattro anni di assenza causa squalifica del suo Paese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il buio di un oro olimpico. La fatica per ritrovare la luce. Alice D'Amato a Parigi 2024 è stata la prima italiana di sempre a vincere le Olimpiadi nella ginnastica artistica. È reduce dall'anno più difficile della sua vita. "Sono andata completamente in tilt. Sono sprof
Avola, la giovane Marta Belfiore è campionessa regionale di ginnastica artistica
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: scocca l'ora delle azzurre! Perotti e Asia D'Amato in gara all'alba - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali
Mondiali di Ginnastica Artistica, l'Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l'Italia presentarsi con una formazione che ...
Mondiali ginnastica: Brugnami e Macchini in finale a Giacarta - Due azzurri si sono qualificati per le finali di specialità ai mondiali di ginnastica artistica i corso a Giacara.