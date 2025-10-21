LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Caylor e Blakely guidano gli USA Italia alle 06.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.36 Infatti Blakely non va oltre a 13.200, è sesta e non sarà in finale. 05.35 Tre sbilanciamenti evidenti per Blakely sui 10 cm, visto l’andazzo verrà severamente punita. 05.33 Questi Mondiali stanno offrendo delle giurie davvero molto severe e strette di maniche. La trave di Caylor era valida, eppure non va oltre a 13.333 (5.6 la nota di partenza) e si inserisce in terza posizione. 05.30 Buon doppio avvitamento di Ruby Evans al volteggio, arriva un solido 14.000, importante in ottica all-around. 05.28 Buona serie acrobatica dietro e ben impostati i due giri in accosciata. 🔗 Leggi su Oasport.it

