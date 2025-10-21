LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Asia D’Amato fatica Perotti in crisi L’Italia tentenna
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? 07.08 Asia D’Amato ci mette del suo per rialzare la testa e prova a sfoggiare la sua artisticità, ma alcuni passaggi al corpo libero sono macchinosi ed esce di pedana su una diagonale acrobatica. Aspettiamo il punteggio. 07.06 Fioravanti ottiene 11.733. Ora tocca ad Asia D’Amato. 07.05 NOOOO. Emma Fioravanti cade sull’ultima diagonale acrobatica dopo un buon esercizio al corpo libero. Italia ai minimi termini, purtroppo. 07.03 Ora l’Italia al corpo libero, apre Emma Fioravanti: debutto iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il buio di un oro olimpico. La fatica per ritrovare la luce. Alice D'Amato a Parigi 2024 è stata la prima italiana di sempre a vincere le Olimpiadi nella ginnastica artistica. È reduce dall'anno più difficile della sua vita. “Sono andata completamente in tilt. Sono sprof - X Vai su X
Avola, la giovane Marta Belfiore è campionessa regionale di ginnastica artistica Vai su Facebook
Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 21 ottobre, tv, streaming, italiane in gara, ordine di rotazione - Oggi martedì 21 ottobre va in scena la terza giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Scrive oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: scocca l’ora delle azzurre! Perotti e Asia D’Amato in gara all’alba - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Scrive oasport.it
Mondiali ginnastica: Brugnami e Macchini in finale a Giacarta - Due azzurri si sono qualificati per le finali di specialità ai mondiali di ginnastica artistica i corso a Giacara. Come scrive tuttosport.com