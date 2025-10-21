LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Asia D’Amato fatica Perotti in crisi L’Italia tentenna

Oasport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? 07.08 Asia D’Amato ci mette del suo per rialzare la testa e prova a sfoggiare la sua artisticità, ma alcuni passaggi al corpo libero sono macchinosi ed esce di pedana su una diagonale acrobatica. Aspettiamo il punteggio. 07.06 Fioravanti ottiene 11.733. Ora tocca ad Asia D’Amato. 07.05 NOOOO. Emma Fioravanti cade sull’ultima diagonale acrobatica dopo un buon esercizio al corpo libero. Italia ai minimi termini, purtroppo. 07.03 Ora l’Italia al corpo libero, apre Emma Fioravanti: debutto iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ginnastica artistica mondiali 2025 in diretta asia d8217amato fatica perotti in crisi l8217italia tentenna

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Asia D’Amato fatica, Perotti in crisi. L’Italia tentenna

News recenti che potrebbero piacerti

live ginnastica artistica mondialiMondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 21 ottobre, tv, streaming, italiane in gara, ordine di rotazione - Oggi martedì 21 ottobre va in scena la terza giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Scrive oasport.it

live ginnastica artistica mondialiLIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: scocca l’ora delle azzurre! Perotti e Asia D’Amato in gara all’alba - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Scrive oasport.it

live ginnastica artistica mondialiMondiali ginnastica: Brugnami e Macchini in finale a Giacarta - Due azzurri si sono qualificati per le finali di specialità ai mondiali di ginnastica artistica i corso a Giacara. Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Live Ginnastica Artistica Mondiali