CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZATA? 07.08 Asia D’Amato ci mette del suo per rialzare la testa e prova a sfoggiare la sua artisticità, ma alcuni passaggi al corpo libero sono macchinosi ed esce di pedana su una diagonale acrobatica. Aspettiamo il punteggio. 07.06 Fioravanti ottiene 11.733. Ora tocca ad Asia D’Amato. 07.05 NOOOO. Emma Fioravanti cade sull’ultima diagonale acrobatica dopo un buon esercizio al corpo libero. Italia ai minimi termini, purtroppo. 07.03 Ora l’Italia al corpo libero, apre Emma Fioravanti: debutto iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Asia D’Amato fatica, Perotti in crisi. L’Italia tentenna