LIVE Cisterna-Trento Superlega volley 2026 in DIRETTA | primo impegno per Sbertoli e Michieletto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la prima giornata della SuperLega di volley 20252026 tra Cisterna e Trento. Esordio per i Campioni d’Italia, che abbracciano i rientranti Campioni del Mondo Sbertoli e Michieletto e si tuffano nella regoular season della nuova stagione. I trentini partono dalla sfida alla compagine superata per 3-1 nei playoff della passata edizione del campionato italiano. “Siamo felici di iniziare finalmente il nostro nuovo campionato, sapendo che ci aspetta un primo impegno in trasferta non banale, considerando che in rosa abbiamo giocatori che hanno trascorso estati molto differenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
