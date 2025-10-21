LIVE Cisterna-Trento Superlega volley 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONZA-PERUGIA DI VOLLEY PRIMO SET 20:28 Giocatori che si battono il cinque sottorete. Sta per iniziare Cisterna-Trento. 20:24 Ultime fasi del riscaldamento prepartita che precedono la presentazione dei due roster. 20:20 Trentino che riabbraccia i reduci del trionfo Mondiale italiano, e stasera affronta una non semplice trasferta contro una squadra rinnovata e piena di giovani di talento. 20:17 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Cisterna-Trento. Poco meno di 15 minuti all’esordio dei campioni d’Italia. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la prima giornata della SuperLega di volley 20252026 tra Cisterna e Trento. 🔗 Leggi su Oasport.it
