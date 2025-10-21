LIVE Cisterna-Trento Superlega volley 2026 in DIRETTA | dalle 20.30 l’esordio dei campioni in carica
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONZA-PERUGIA DI VOLLEY 20:17 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Cisterna-Trento. Poco meno di 15 minuti all’esordio dei campioni d’Italia. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la prima giornata della SuperLega di volley 20252026 tra Cisterna e Trento. Esordio per i Campioni d’Italia, che abbracciano i rientranti Campioni del Mondo Sbertoli e Michieletto e si tuffano nella regoular season della nuova stagione. I trentini partono dalla sfida alla compagine superata per 3-1 nei playoff della passata edizione del campionato italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
